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15 dakika önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur.


Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:02 Kaynak: DHA
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