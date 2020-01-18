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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

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Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
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