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Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.
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