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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Somali'nin Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:14 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Somali'nin Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir.
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