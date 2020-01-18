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6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.


Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:15 Kaynak: DHA
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