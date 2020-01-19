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Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu yangına müdahale sürüyor.
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