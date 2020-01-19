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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Sivas'ın Zara ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Sivas'ın Zara ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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