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29 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Sivas'ın Zara ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Sivas'ın Zara ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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