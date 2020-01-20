Flaş - Son Dakika

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FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:27 Kaynak: DHA
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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