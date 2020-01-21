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6 saat önce

Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara'da, FETÖ/PDY  silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:14 Kaynak: DHA
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