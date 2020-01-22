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6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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