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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarını bugünden itibaren ödemeye başladık.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarını bugünden itibaren ödemeye başladık.
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