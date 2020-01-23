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6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarını bugünden itibaren ödemeye başladık.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarını bugünden itibaren ödemeye başladık.


Zehra Zümrüt Selçuk, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
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