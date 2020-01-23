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İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 oldu.
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