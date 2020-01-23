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6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı: Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanlığı: Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.


Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
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