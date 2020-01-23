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6 saat önce

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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