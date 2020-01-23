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Sağlık Bakanlığı: Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:30 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı: Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan- İstanbul seferleri durdurulmuştur.
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