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6 saat önce

Sağlık Bakanlığı: Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur.

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Sağlık Bakanlığı: Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan- İstanbul seferleri durdurulmuştur.


Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:31 Kaynak: DHA
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