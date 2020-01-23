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Sağlık Bakanlığı: Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:32 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanlığı: Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır.
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