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6 saat önce

Sağlık Bakanlığı: Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır.

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Sağlık Bakanlığı: Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:32 Kaynak: DHA
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