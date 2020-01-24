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6 saat önce

FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

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FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın bulunduğu 4 sanığa 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa  aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
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