Kızılay Başkanı Kerem Kınık : Erzurum , Muş , Adana , Elazığ , Ankara 'dan Afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar

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