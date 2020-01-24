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6 saat önce

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara'dan Afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara'dan Afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz  bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar


Erzurum, Kızılay, Ankara, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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