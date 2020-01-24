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Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara'dan Afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Erzurum, Muş, Adana, Elazığ, Ankara'dan Afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar
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