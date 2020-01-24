İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir.

AFAD : Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30'dur.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu