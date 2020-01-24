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Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır" dedi.
Son Dakika Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi