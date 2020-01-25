İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 vatandaşı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Elazığ'da 10, Malatya'da 5 vatandaş hayatını kaybetti. Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralandı. Malatya'da ise 148 vatandaşımız yaralandı."