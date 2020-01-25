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6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 vatandaşı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 vatandaşı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Elazığ'da 10, Malatya'da 5 vatandaş hayatını kaybetti. Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralandı. Malatya'da ise 148 vatandaşımız yaralandı."


Süleyman Soylu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
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