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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elazığ'da 11 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:46 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elazığ'da 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Merkezde 8 Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatyada ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.
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