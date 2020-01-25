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6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elazığ'da 11 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elazığ'da 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Merkezde 8 Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi.  Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatyada ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:46 Kaynak: DHA
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