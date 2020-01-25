Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elazığ'da 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Merkezde 8 Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatyada ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.