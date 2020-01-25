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MSB: Elazığ'daki deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
MSB: Elazığ'daki deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu. TSK'ya ait 1 helikopter, kurtarma ekibi, 1 ANKA bölgede görevlendirildi. 8 adet nakliye uçağının da bölgeye uçuşu planlandı.
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