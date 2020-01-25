FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

AFAD: Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

FLAŞ, System.String[]

AFAD: Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 10 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 118'dir. Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651'dir.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir.


Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti
20 kişinin hayatını kaybettiği depremin yarattığı acı tablo, gün ağarınca gözler önüne serildi Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 09:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]