AFAD: Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 10 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 118'dir. Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651'dir.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir.