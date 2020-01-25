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Bakan Fahrettin Koca: 22 vatandaşımızı kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere hastanelerimize başvuran kişi sayısı 1031 kişi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:58 Kaynak: DHA
Bakan Fahrettin Koca: 22 vatandaşımızı kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere hastanelerimize başvuran kişi sayısı 1031 kişi oldu. 382'si yaralıydı. Bu sayı içinde takibi devam eden 128 hasta var. 34'ü yoğun bakımda.
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