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Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:51 Kaynak: DHA
Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı açıklandı.
Son Dakika Deprem sırasında kalp krizinden öldü Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Deprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı