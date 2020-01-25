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6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli  paylaşımlar için soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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