Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.