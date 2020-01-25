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7 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:28 Kaynak: DHA
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