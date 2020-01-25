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Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:28 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
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