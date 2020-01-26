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AFAD: 24.01.2020 tarihinde saat 20.55'te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
AFAD: 24.01.2020 tarihinde saat 20.55'te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 844'tür. AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.515'i taburcu edilmiştir.
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