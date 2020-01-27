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6 saat önce

AFAD: AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.

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AFAD: AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516'sı taburcu edilmiştir.


AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
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