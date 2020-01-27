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7 saat önce

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.


Ankara, Akyurt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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