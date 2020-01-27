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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
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