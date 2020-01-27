Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum.