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6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etmiştir.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etmiştir.

İki lider ikili ilişkilerin yanında İdlib ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:42 Kaynak: DHA
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