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6 saat önce

MSB: 12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir.

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MSB: 12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir. Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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