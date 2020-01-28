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6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur.

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Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur.  Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu'ya barış gelemez.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
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