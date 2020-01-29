FLAŞ
39 dakika önce
Akdeniz'de saat 00.45'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
Akdeniz'de saat 00.45'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!