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39 dakika önce

Akdeniz'de saat 00.45'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Akdeniz'de saat 00.45'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:07 Kaynak: DHA
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