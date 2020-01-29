AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Belçika mahkemelerinin PKK ile ilgili kararı) Meşru bir devlet ile terör örgütünü eş tutmak gibi herhangi bir uluslararası hukuk normu ile izah edilemeyecek bir tutumdur. Belçika mahkemelerinin hukuki her türlü angajmandan uzaklaştığının ifadesidir. Belçika yargısının içine düştüğü terör karşısındaki zaafı göstermektedir.