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AFAD: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
AFAD: Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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