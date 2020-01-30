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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2, 2021 yılı sonunda yüzde 5.4 ve ortalama yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2, 2021 yılı sonunda yüzde 5.4 ve ortalama yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2020 yılında enflasyonun yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir"
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