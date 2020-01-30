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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İtalya ve GKRY Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz konusunda yaptıkları ortak açıklamaya ilişkin: "Dün yapılan sözkonusu açıklamayı özellikle İtalya bakımdan talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İtalya ve GKRY Dışişleri Bakanlarının Doğu Akdeniz konusunda yaptıkları ortak açıklamaya ilişkin: "Dün yapılan sözkonusu açıklamayı özellikle İtalya bakımdan talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz." dedi.
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