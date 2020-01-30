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Bahçeli: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netenyahu'yla 28 Ocak 2020 tarihinde alkışlar ve gülücükler eşliğinde açıkladığı sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
Bahçeli: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netenyahu'yla 28 Ocak 2020 tarihinde alkışlar ve gülücükler eşliğinde açıkladığı sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur.
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