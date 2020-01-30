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6 saat önce

Bahçeli: Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır.

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Bahçeli: Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur.


Milletvekili, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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