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6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: ABD Yönetimi'nin, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir "ilhak planı" olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti...

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Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: ABD Yönetimi'nin, İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir "ilhak planı" olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.


Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
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