FLAŞ
6 saat önce
Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: ABD Yönetimi'nin, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir "ilhak planı" olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: ABD Yönetimi'nin, İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir "ilhak planı" olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin Devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Son Dakika ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir ABD'de korkulan oldu! Ölümcül koronavirüs ilk kez kişiden kişiye bulaştı ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı