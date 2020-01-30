FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri...

FLAŞ, System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus muhabir, İdlib'deki çatışmalarda ağır yaralandı
ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:16:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]