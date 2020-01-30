FLAŞ
6 saat önce
Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
Milli Güvenlik Kurulu açıklamasından: Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.
Son Dakika Rus muhabir, İdlib'deki çatışmalarda ağır yaralandı ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız