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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Kalın, ABD Yönetimi'nin, İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında Türkiye'nin görüşlerini paylaşırken, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve bu çerçevede Doğu Kudüs'ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin başkenti olmasını savunduğunu, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurguladı.
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