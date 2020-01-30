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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin birlik beraberlik içinde olması gereken dönemde, içindeki kini nefreti kusanları, kendilerini adeta sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin birlik beraberlik içinde olması gereken dönemde, içindeki kini nefreti kusanları, kendilerini adeta sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz."


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:44 Kaynak: DHA
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