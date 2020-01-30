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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ne kadar birileri Suriye'de ne yaptığımız, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuz, Libya'da ne aradığımızı anlamıyorsa da, milletimiz her şeyin farkındadır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ne kadar birileri Suriye'de ne yaptığımız, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuz, Libya'da ne aradığımızı anlamıyorsa da, milletimiz her şeyin farkındadır.


Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
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