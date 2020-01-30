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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ne kadar birileri Suriye'de ne yaptığımız, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuz, Libya'da ne aradığımızı anlamıyorsa da, milletimiz her şeyin farkındadır.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ne kadar birileri Suriye'de ne yaptığımız, Doğu Akdeniz'de neyin peşinde olduğumuz, Libya'da ne aradığımızı anlamıyorsa da, milletimiz her şeyin farkındadır.
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